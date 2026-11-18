Youngone hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 1572.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Youngone noch ein Gewinn pro Aktie von 3885.00 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.96 Prozent auf 1’216.30 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’204.73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch