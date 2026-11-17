Youngbo Chemical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 157.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 229.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.24 Prozent zurück. Hier wurden 29.27 Milliarden KRW gegenüber 31.22 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch