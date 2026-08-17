Youngbo Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Youngbo Chemical hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 229.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 134.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.83 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 28.57 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch