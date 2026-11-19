YOUNG HEUNG IRON STEEL hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1092.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1355.000 KRW je Aktie erzielt worden.

YOUNG HEUNG IRON STEEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 103.76 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109.90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch