Youlchon Chemical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Youlchon Chemical hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 412.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -53.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116.79 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 135.62 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch