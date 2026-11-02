Youji: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Youji hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 20.65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20.60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Youji mit einem Umsatz von insgesamt 1.89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch