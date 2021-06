YouCare, le T-shirt qui sauve des vies grâce à la technologie 5G est maintenant une réalité

Il a été lancé au Mobile World Congress 2021

BARCELONE, Espagne, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- Inspiré d'une nouvelle technologie portable révolutionnaire, entièrement textile, lavable et facile à utiliser, YouCare est le nouveau service de suivi médical à distance.

Cette innovation, entièrement conçue en Italie, permet de détecter et de transmettre un grand nombre de paramètres biovitaux d'un individu, tout cela grâce à la 5G.

Le projet vise à utiliser des dispositifs textiles révolutionnaires tels que le T-shirt sans composantes métalliques et doté de capteurs « intégrés » naturellement dans le tissu. Il a été présenté aujourd'hui, à Barcelone, devant la presse mondiale à l'occasion du Mobile World Congress 2021.

Au cours de l'événement, ZTE a répété qu'elle est particulièrement fière d'être partenaire de cette innovation extraordinaire et qu'elle est convaincue de l'importance de la technologie 5G pour une meilleure qualité de vie. ZTE a également souligné qu'elle croit aux talents et aux compétences et qu'elle veut continuer à apporter sa contribution au développement technologique italien et mondial. Pour cette raison, dès l'automne prochain, ZTE commencera le test YouCare 5G au centre de recherche et d'innovation de L'Aquila.

YouCare permet la détection de paramètres biovitaux jamais détectés auparavant par des capteurs textiles, comme un « véritable » électrocardiogramme, et une analyse de la respiration, des composants de la sueur, de l'effort musculaire et de la température corporelle. Le T-shirt permet la transmission des données via une connexion 5G ZTE ultrarapide aux centres de santé et de contrôle ainsi qu'aux utilisateurs individuels.

« Pour de nombreux citoyens aux prises avec des problèmes de santé et pour des personnes vulnérables souffrant de maladies chroniques, il s'agit d'une invention qui changera leur vie et la qualité des soins médicaux qui leur sont offerts à la maison ou à distance, assurant ainsi l'accessibilité aux services de soins et le soutien de nos réseaux national et international », a déclaré Francesco Rocca, président de la Croix-Rouge italienne et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). « Nous travaillons sur le projet depuis 2018 et nous sommes aujourd'hui en mesure de présenter les résultats de cette importante expérience, née au moment le plus difficile de la pandémie de COVID-19. Cette expérience nous permet de penser avec fierté au chemin parcouru jusqu'à maintenant et de regarder vers l'avenir avec l'espoir et la certitude d'avoir démontré l'engagement, la compétence et le dévouement du réseau de la Croix‑Rouge à utiliser et à déployer les nouvelles technologies au service de la population et de la société. »

La technologie textile, brevetée et certifiée, permet le développement de nouveaux services pour la protection de la santé dans les domaines de la télémédecine, du travail, du sport et du bien-être général d'un individu.

Le suivi médical, du stress et des comportements de vie active permet d'améliorer la sécurité des gens, des personnes âgées et des sportifs.

Les paramètres biovitaux de YouCare, détectés par des capteurs polymériques imperceptibles « intégrés » dans le tissu, sont envoyés à une unité de contrôle miniaturisée qui enregistre les données, les convertit en format numérique et les envoie à une plateforme bidirectionnelle grâce à la 5G. Cette plateforme transmet ensuite ces données au téléphone intelligent ou à la montre intelligente de l'utilisateur ainsi qu'à une unité distante qui analyse les valeurs à l'aide d'un logiciel médical.

« Dès les premiers instants, nous étions convaincus de la nécessité d'investir dans ce qui nous semblait être une idée révolutionnaire, chose qui aujourd'hui est devenue réalité », a déclaré Umberto Sgambati, PDG de Proper Group, entreprise qui a créé, grâce à l'entreprise émergente Let's Web-earable Solutions, le capteur du « T-shirt intelligent ». « Certifié en tant que dispositif médical, YouCare a été enrichi par les algorithmes prédictifs de troubles cardiovasculaires de BSP-Medical, chef de file mondial dans le domaine de la science des données médicales. »

