Yossix vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yossix hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 63.56 JPY gegenüber 62.35 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.90 Milliarden JPY – ein Plus von 7.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yossix 6.43 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch