Yoshimura Food: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yoshimura Food hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27.14 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yoshimura Food ein EPS von 10.15 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.03 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13.17 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch