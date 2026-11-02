Yoshicon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yoshicon präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 191.78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 166.76 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yoshicon im vergangenen Quartal 8.89 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yoshicon 10.61 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch