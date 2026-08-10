Yorozu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yorozu lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27.80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yorozu -6.650 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44.55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 41.43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch