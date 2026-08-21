Yorkton Equity Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yorkton Equity Group hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0.04 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3.6 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch