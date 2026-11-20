Yorkton Equity Group lud am 18.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 3.0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch