York Water legte Quartalsergebnis vor

York Water hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.430 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte York Water einen Umsatz von 20.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch