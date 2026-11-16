Yorbeau Resources A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yorbeau Resources A präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Yorbeau Resources A hat ein EPS von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Redaktion finanzen.ch