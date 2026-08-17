Yoo Sung Enterprise: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yoo Sung Enterprise hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 26.00 KRW, nach 35.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15.13 Prozent auf 69.82 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82.27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch