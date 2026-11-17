Yoo Sung Enterprise hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 380.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 50.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9.38 Prozent auf 67.86 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Yoo Sung Enterprise 74.89 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch