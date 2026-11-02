Yonyou Software: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yonyou Software hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.09 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.140 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.03 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2.00 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch