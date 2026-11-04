Yonkyu gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yonkyu präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43.65 JPY. Im Vorjahresviertel waren 203.55 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.26 Prozent auf 13.13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch