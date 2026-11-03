Yonghui Superstores zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yonghui Superstores hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yonghui Superstores -0.050 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8.29 Prozent auf 11.45 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.49 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch