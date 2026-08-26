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26.08.2026 06:37:00
Yongan Futures A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Yongan Futures A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 324.7 Millionen CNY – eine Minderung von 90.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.30 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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