Yongan Futures A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yongan Futures A äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.20 CNY. Im letzten Jahr hatte Yongan Futures A einen Gewinn von 0.210 CNY je Aktie eingefahren.

Yongan Futures A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 523.0 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 78.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch