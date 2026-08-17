YONG PYONG RESORT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

YONG PYONG RESORT hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

YONG PYONG RESORT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 195.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 35.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

YONG PYONG RESORT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.02 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 61.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch