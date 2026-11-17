YONG PYONG RESORT liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YONG PYONG RESORT die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 21.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat YONG PYONG RESORT 51.54 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48.08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch