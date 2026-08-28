Yong Jie New Material A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yong Jie New Material A hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.00 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yong Jie New Material A ein EPS von 0.560 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Yong Jie New Material A mit einem Umsatz von insgesamt 2.82 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15.18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch