Yonex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yonex liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yonex die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 30.63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.39 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yonex einen Umsatz von 39.68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch