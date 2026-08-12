Yonex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yonex hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 65.34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 49.60 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 45.47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch