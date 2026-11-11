Yokowo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yokowo hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12.75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 43.45 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.67 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch