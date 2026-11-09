Yokota Manufacturing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yokota Manufacturing hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 29.15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yokota Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 21.12 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 526.5 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492.0 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch