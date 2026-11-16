Yokohama Rubber zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yokohama Rubber veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 148.99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 194.22 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yokohama Rubber im vergangenen Quartal 327.47 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yokohama Rubber 297.99 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch