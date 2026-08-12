|
12.08.2026 06:37:00
Yokohama Rubber veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Yokohama Rubber gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yokohama Rubber ein EPS von 1.18 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Yokohama Rubber 2.11 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: SMI gibt nach -- DAX setzt Rekordlauf fort -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.