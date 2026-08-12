Yokohama Rubber veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yokohama Rubber gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yokohama Rubber ein EPS von 1.18 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Yokohama Rubber 2.11 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch