Yokohama Rubber präsentierte Quartalsergebnisse

Yokohama Rubber hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.32 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.06 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch