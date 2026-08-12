Yokohama Rubber: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yokohama Rubber hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 368.00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 171.12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Yokohama Rubber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 335.59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 304.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch