Yokohama Maruuo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yokohama Maruuo stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yokohama Maruuo ein EPS von 9.26 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 10.46 Milliarden JPY gegenüber 9.71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch