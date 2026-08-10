Yokohama Gyorui zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yokohama Gyorui hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.87 JPY gegenüber 7.02 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5.13 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch