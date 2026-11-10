Yokohama Gyorui mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yokohama Gyorui hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1.32 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yokohama Gyorui 8.41 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.07 Prozent auf 5.18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch