Yokogawa Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yokogawa Electric stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.760 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.32 Prozent zurück. Hier wurden 985.1 Millionen USD gegenüber 1.03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch