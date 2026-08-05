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05.08.2026 06:37:00
Yokogawa Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Yokogawa Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 48.27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 59.08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 141.35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 130.21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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