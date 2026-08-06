Yokogawa Electric stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yokogawa Electric veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yokogawa Electric 0.820 USD je Aktie eingenommen.

Yokogawa Electric hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 887.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 900.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch