Yokogawa Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yokogawa Electric hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 43.44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 55.79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 156.88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151.79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch