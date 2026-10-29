Yokogawa Bridge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yokogawa Bridge stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47.52 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yokogawa Bridge ein EPS von 56.51 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45.97 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 36.08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch