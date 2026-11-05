Yodogawa Steel Works stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yodogawa Steel Works lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44.04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18.26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yodogawa Steel Works 54.96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch