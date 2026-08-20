YOC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

YOC hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

YOC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.070 EUR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 9.7 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 1.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YOC 9.8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch