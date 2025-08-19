YOC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

YOC hat am 18.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.07 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0.180 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.29 Prozent auf 9.8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch