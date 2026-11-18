YOC hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.02 EUR gegenüber -0.060 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14.62 Prozent auf 8.1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.5 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch