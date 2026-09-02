Ynvisible Interactive präsentierte Quartalsergebnisse

Ynvisible Interactive hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ynvisible Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch