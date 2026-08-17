YMIRLINK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

YMIRLINK hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31.26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 852.9 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte YMIRLINK einen Umsatz von 747.9 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch