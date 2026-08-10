YKT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

YKT liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YKT die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13.48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YKT -8.780 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Milliarden JPY – ein Plus von 48.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YKT 2.25 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch