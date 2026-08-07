YKM Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

YKM Industries veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.99 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.780 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 222.0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch