YKM Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YKM Industries hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 52.76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -31.890 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 167.3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte YKM Industries 142.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch